“Un riconoscimento per conoscerci meglio”, per monitorare l’avvicinamento dei servizi ai cittadini”.

Così il sindaco Fabrizio Quarto, questa mattina, a Venezia, presso il Palazzo della Regione Veneto, prima di ricevere il premio “ELoGE Marchio Europeo di Eccellenza della Governance del Consiglio di Europa” per la Città di Massafra, per le buone pratiche amministrative poste in essere dall’Ente comunale nel tempo, avendo come base di valutazione gli atti di programmazione e di gestione degli ultimi 5 anni.

A Venezia la Città di Massafra è stata rappresentata dal sindaco Fabrizio Quarto e dal Segretario Generale Francesca Perrone in qualità di referente del progetto.

Il sindaco Quarto, nel corso del suo intervento, ha sottolineato che il premio “gemmerà” una delega consiliare per verificare costantemente il buon andamento dei principi per i quali Massafra ha ricevuto il prestigioso premio.

Il sindaco si è soffermato anche su come Massafra, soprattutto nell’Ambito dei Piani di zona, metta insieme esperienze creando una rete di reciprocità.

Il Marchio Europeo di Eccellenza nella Governance (ELoGE) è un riconoscimento del Consiglio d’Europa (la principale organizzazione di difesa dei diritti umani, che include 46 Stati membri tra cui i 27 dell’Unione Europea e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) alle autorità locali che hanno raggiunto un livello elevato di Buona Governance del loro operato.

EloGE, che è soprattutto uno strumento fornito ai Comuni (39 quelli italiani premiati quest’anno) per comprendere i propri punti di forza e di debolezza e per avviare azioni al fine di affrontare queste ultime nel modo più efficiente ed efficace, è stato assegnato ai Comuni meritevoli che hanno completato con successo l’intero programma. EloGE.

