Condividi subito la notizia

“Punti di vista di – versi” è una raccolta di poesie dove l’autore Vito Coviello ha voluto accostare le sue poesie da non vedente ai versi di altre due autrici normodotati, Donatella De Stefano e Alessandra Monetta, per costatare come cambia la visione del mondo da più punti di vista.

https://www.internationalwebpost.org/contents/PUNTI_DI_VISTA_DI-VERSI_28496.html#

Correlati