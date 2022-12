Condividi subito la notizia

Sabato 3 dicembre 2022, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Museo Archeologico nazionale “Domenico Ridola” di Matera ospita, a partire dalle 18.00, gli Slanci Poetici, un nuovo evento con la partecipazione di Silvana Kühtz e Francesco Massaro, inserito nella rassegna Piacere! Letture in libreria coordinato da Antonella Ciervo, Silvana Kühtz e Antonio Sacco, in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera, la cooperativa Oltre l’Arte, l’Associazione Italiana Persone Down e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS, nell’ambito della rassegna Quel che resta del bello | Abitare Poeticamente la città, Festival della parola 2022. Piacere! Letture in libreria, che ha preso il via il primo agosto 2022, è una rassegna dalle mille sfaccettature: presentazioni di libri, incontri poetici, laboratori itineranti, concerti di musica e parola. Gli incontri continueranno per tutti i mesi a venire, anche nel nuovo anno.

Lo spirito di questo appuntamento della rassegna PIACERE! di letture declinate in vario modo, è quello di una vera e propria gara fra poeti, che si sfidano a colpi di versi, creatività e leggerezza.

Le iscrizioni alla gara di poesia si sono chiuse martedì 29 novembre e da oggi una giuria sta valutando le numerose poesie arrivate a mezzo mail, come da regolamento, per poter scegliere gli 8 poeti che saliranno sul palco per gareggiare. Lo svolgimento della gara prevede tre round di letture: si legge una poesia propria, una poesia di un/una grande autore/autrice ed una degli altri poeti presenti, che sarà selezionata e affidata ai poeti in gara dalla commissione. E poi a votare sarà il pubblico, per alzata di mano. L’ingresso al pubblico sarà libero e aperto.

Durante la serata saranno protagoniste le associazioni partner che lavorano sui temi della disabilità, anche attraverso il racconto delle loro attività. Dalle 20:00 alle 23:00 il Museo propone inoltre l’apertura serale straordinaria di valorizzazione, per visitare le sue mostre e collezioni, fra cui il nuovo allestimento “Tiresia, il mito tra le tue mani” che propone un percorso multisensoriale fra i reperti legati ai racconti mitologici. Il costo del biglietto di ingresso al Museo è di 2 euro.

Il Festival della Parola | Abitare poeticamente la città coordinato da LeggoQuandoVoglio|Poesia in Azione, si avvale del patrocinio gratuito del Comune di Matera e Università degli Studi della Basilicata. Con la collaborazione di Cittàchelegge, Liceo Duni Levi, Nature-City Lab-Unibas, Mondadori Matera, Noi Ortadini Aps, Matera Hub, ArtePollino, University of Ljubljana, Museo nazionale di Matera.

