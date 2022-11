Condividi subito la notizia

Poteva essere una strage, poche ore e molti autobus scolastici avrebbero attraversato l’area, la Politica Nazionale deve occuparsi anche di noi, da soli non c’è la possiamo fare.

Potevamo risvegliarci in un incubo esattamente come ad Ischia, il Governo si deve attivare per lo stanziamento di risorse economiche straordinarie per opere strutturali sul territorio di Maratea, per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per la gestione strutturale del dissesto idrogeologico.

Proporremo un’ interrogazione Parlamentare sull’esistenza e l’ efficienza dei piani di protezione civile di Maratea e ancor più sulla verifica di tutti gli strumenti normativi di gestione pianificazione territoriale.

Le priorità di programmazione sono state stravolte, la natura e il trascorrere inesorabile del tempo ci suggeriscono ogni giorno qual’ è la via, non possiamo più pensare a cose futili.

La comunità è stremata, bisogna attuare forti pressioni alla Regione, se è vero che avete a cuore Maratea adoperatevi.

CHIAPPETTA MANUEL

Europa Verde Basilicata

