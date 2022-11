Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Nuovo Presidente (in quota rosa questa volta ) e nuovo direttivo dell’Associazione Nostra Signora del Casale. Lo scorso venerdì 28 novembre, infatti, l’assemblea convocata dal Presidente Prudente, dopo ampia discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, ha votato all’unanimità per il rinnovo del Direttivo con le nuove cariche ed incarichi, eleggendo il nuovo Presidente nella persona della signora Maria Paola Santoro che avrà come collaboratori la vice Presidente la Professoressa Milena Gentile e il sig.Salvatore Nuvoletta, come portavoce la dottoressa Maristella D’Alessandro e la conferma del Segretario che è anche tesoriere, nella persona del Ragioniere Francesco ( Ciccio, per gli amici) Bellezza. Consiglieri sono stati eletti invece, o signori Franco Grossi, Salvatore Burzo, Mario Maurella, e Giuseppe Giordano. Riconfermati il Socio Fondatore Commendatore Dott Alcibiade (Dino per gli amici) Jula , primus, fondatore e Presidente onorario, il Cavalier Giuseppe Quinto, Past Presidente, il Presidente Uscente Angelo Prudente Past Presidente e l’ Ingegnere Michele Leone, Past Presidente. Da tutta l’assemblea, i dovuti ringraziamenti al Presidente uscente Angelo Prudente e gli auguri di buon lavoro alla neo eletta massima dirigente, signora Maria Paola Santoro, dell’ormai storico sodalizio. Da parte del Cavalier Giuseppe Quinto, come sempre, la promessa a non far mancare le sue idee e soprattutto il suo immancabile impegno per un sodalizio che lui rispetta, serve ed ama. Da parte sua, la neo Presidente si è detta onorata della fiducia posta nella sua persona, assicurando la sua completa messa a disposizione del gruppo e ringraziando tutti per la scelta che, onorevolmente, ha toccato la sua persona. Il commiato del Presidente uscente Angelo Prudente, che ha ringraziato tutta la grande famiglia di “Nostra Signora del casale” e si è detto onorato per la carica che ha mantenuto con impegno e dedizione per tutto il suo mandato. Non sono mancate parole di affetto e gli auguri di buona salute per l’Ing. Michele Leone, con l’auspicio di rivederlo presto e sempre attivo, amico di tutti e grande sostenitore, come tutti lo ricordano. I lavori si sono svolti nel Salone della Parrocchia Cristo Re, gentilmente messa a disposizione del Parroco e Presidente Ecclesiastico dell’Associazione, don Antonio Di Leo. Per quel che concerne le iniziative natalizie, presto sarà reso noto il programma della partecipazione agli eventi del sodalizio.

