Condividi subito la notizia

Dopo Via Costa e Piazzetta De Santis, è attiva una nuova area di sosta riservata ai titolari di pass residenti in Corte dei Licci. Tutti gli stalli di sosta che si trovano sul lato destro della corte a ridosso di Porta Napoli, appena fuori il perimetro della Zona a traffico limitato, saranno dunque riservati al parcheggio dei residenti del centro storico.

Per usufruire degli stalli di sosta, i residenti del centro storico dovranno semplicemente esporre il pass RES ottenuto ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali del comune di Lecce.

Sul lato sinistro di Corte dei Licci resteranno i consueti stalli dedicati alla sosta tariffata.

“Quest’area di sosta riservata garantisce a chi vive nel perimetro della città antica un servizio in più, particolarmente utile nei giorni di maggiore affollamento automobilistico – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – è anche un’opportunità che viene offerta ai residenti del centro storico per lasciare loro stessi, quando possibile, l’auto fuori dalle mura in modo da diminuire la pressione veicolare sulla parte più fragile del tessuto urbano della città”.

L’Ufficio stampa

Correlati