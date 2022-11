Condividi subito la notizia

Dopo quasi cinque anni è stato sottoscritto oggi in Regione un accordo per il recupero di due mensilità dell’assegno di sostegno al reddito per i lavoratori lucani ex Tecnimont impegnanti nella costruzione del centro oli di Tempa Rossa. Total Energies si è resa disponibile ad erogare la somma di 2.400 euro ai 27 ex lavoratori licenziati entro l’11 dicembre 2020, in possesso dei requisiti previsti per i precedenti contributi.

È quanto si è stabilito al termine di un tavolo convocato dall’Assessore alle Attività Produttive Alessandro Galella al quale hanno partecipato funzionari regionali, rappresentanti sindacali e il direttore Affari istituzionali, relazioni esterne e Csr di TotalEnergies Ep Italia, Dante Mazzoni.

“Sono immensamente soddisfatto di aver dato il mio contributo per chiudere questa annosa controversia che da troppo tempo gravava sui lavoratori – ha commentato l’Assessore alle Attività Produttive, Alessandro Galella. La sottoscrizione di questo accordo per il recupero di due mensilità rappresenta un concreto segno di attenzione verso gli ex lavoratori che hanno lavorato alla costruzione del centro oli di Tempa Rossa”.

