Venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 18:00 presso l’ex Gendarmeria in via Fontana 62, sarà presentato

ufficialmente alla comunità il progetto Foyer -Spazio di Comunità, vincitore di Luoghi Comuni, iniziativa

promossa da Regione Puglia e Arti per lo spazio Opificio delle Arti e dei Mestieri Philos Lab4Art.

Il progetto, vinto da Teatro Lab – Restiamo Umani A.P.S. e co-finanziato dal Comune di Laterza, ha come

obiettivo la connessione e l’interazione tra il teatro e la tradizionale ceramica di Laterza, in un nuovo terreno

di arricchimento reciproco. Il “foyer”, spazio di attesa e socialità prima e dopo uno spettacolo teatrale, ma

anche “fuoco”, elemento primario insieme alla terra e all’acqua, nella creazione di un oggetto in ceramica, è il

fattore comune ai due ambiti artistici.

Le attività previste sono state ufficialmente avviate nello scorso luglio, con la residenza di Nicola Boccini

(artista ceramista impegnato sul territorio nazionale e internazionale, di origini derutesi, selezionato tramite

call fra artisti provenienti dalla rete AICC), che ha previsto, nella prima fase, la conoscenza del territorio e lo

studio della ceramica tradizionale di Laterza, e nella seconda, la realizzazione dell’opera Clara Petalis

(Petali Luminosi). La residenza si conclude con la presentazione dell’opera e la sua relativa donazione alla

comunità.

Lo spazio, nel suo nuovo allestimento, è già attivo da ottobre come luogo di co-working e centro di attività

laboratoriale per bambini, ragazzi e adulti. Si sono infatti già svolti diversi Open Days finalizzati ad un primo

incontro con le varie realtà da coinvolgere, e iniziative propedeutiche alla successiva produzione di un testo

teatrale con relativo spettacolo ispirato alle tematiche della ceramica e alla realizzazione di un libro illustrato

per bambini con funzione pedagogica.

Nelle attività sono già intervenute alcune realtà territoriali che saranno ancora coinvolte nel progetto quali

l’associazione culturale OnLife, il Museo della Maiolica MUMA, le botteghe di ceramica Grottega, Marilli e

Matera, il Teatro Le Forche, l’associazione Nati per Leggere, ANFASS e AICC.

Nel sopperire all’assenza di un teatro comunale e proporre un diverso modello di aggregazione sociale che

consenta di sfruttare le risorse territoriali, tra gli obiettivi a lungo termine che il progetto propone è primaria la

formazione di capitale umano utile alla creazione di nuove possibilità lavorative intorno ai settori culturali di

riferimento, capaci di innescare nuovi processi creativi adatti ad un linguaggio contemporaneo.

[CLARA PETALIS (Petali Luminosi) – L’opera in ceramica interattiva di Nicola Boccini è un cerchio suddiviso

in quattro parti, ognuna delle quali contiene quattro petali, a formare al centro la margherita, uno dei soggetti

vegetali più comuni negli stilemi della ceramica di Laterza. I petali simboleggiano un gruppo di persone che

confluiscono al centro per apprendere dalla tradizione e si irradiano verso l’esterno per orientarsi

all’innovazione. L’opera si illumina a seconda dell’intensità e del tono delle voci e dei suoni, con i colori

dell’arcobaleno, prestandosi a diventare scenografia o parte integrante di uno spettacolo teatrale o di uno

spazio pubblico.]

Sabato 3 Dicembre, invece, si terrà il Laboratorio di Tecnologia della Ceramica, tenuto dall’artista Nicola

Boccini e dedicato ai ceramisti del territorio.

[Nicola Boccini – Artista sperimentale di origini derutesi. In pochi anni è riuscito a far emergere l’importanza

della luce come arte applicata, che prende vita in oggetti di artigianato nuovi, “contemporanei”, animando la

materia, una materia luminosa dalle infinite potenzialità che meglio di ogni altra esalta lo spazio che la ospita

creando inaspettate suggestioni o semplici immagini luminose nel buio.

Molte sono le sue collaborazioni con centri di sperimentazione, scuole d’arte estere, designer e architetti di

fama internazionale di tutto il mondo. Per lui la ceramica è vista come materiale ultra contemporaneo e con

essa crea performance, happening, meeting e workshop in giro per il mondo.]

Martedì 6 Dicembre alle ore 17.30 la chiusura, presso gli spazi dell’ex Gendarmeria, con i saluti

istituzionali. Interverranno l’Organizzazione Giovanile, l’artista Nicola Boccini, ARTI – Agenzia Regionale

per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia, la consigliera delegata alla cultura Alessia Tria, il

Sindaco Francesco Frigiola e gli assessori regionali Gianfranco Lopane e Alessandro Delli Noci

