Tra gli ospiti Franco Arminio, poeta e paesologo, oltre a numerosi amministratori e Sindaci insieme a Carlotta Acerbi del Direttivo Nazionale di Comuni Virtuosi. In programma anche l’inaugurazione del percorso “Poesie della Pace”

Sarà Vietri di Potenza ad ospitare la tappa della manifestazione nazionale “Terre di Mezzo: comunità e accoglienza contro lo spopolamento”, in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre. Si tratta di una iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, con la collaborazione del Comune e della Consulta dei Giovani di Vietri. Un programma ricco quello dei due giorni nella Porta della Lucania, che ospiterà numerosi amministratori e vedrà, tra gli ospiti, Franco Arminio, paesologo e poeta. Il programma che andrà in scena il 3 e 4 dicembre, è pensato per valorizzare anche da un punto di vista turistico la comunità che ospita l’evento e, al contempo, ragionare intorno a un tema di particolare importanza per gli enti locali della zona, intorno a cui si è pensato di costruire un momento di approfondimento con relatori locali e nazionali. Questo il programma

Sabato 3 dicembre. Il programma al via alle ore 11, con l’assemblea dei Comuni Virtuosi e l’incontro con le amministrazioni dei territori, presso la Sala Convegni. A seguire, alle ore 12:30, il pranzo di comunità al Convento dei Frati Cappuccini. Nel pomeriggio, alle ore 15 la visita al borgo e alle ore 16, il ritorno al Convento per l’incontro dal tema “Contro lo spopolamento. Strategie per la restanza”. Interverranno il sindaco di Vietri di Potenza e presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, Carlotta Acerbi (assessora di Spilamberto, in provincia di Modena, e rappresentante del Comitato Direttivo Comuni Virtuosi) e Franco Arminio (poeta e paesologo). Quest’ultimo sul tema della restanza e dei borghi stimola ed alimenta da tempo una profonda riflessione a tutto campo. Infine, in serata, la cena sociale.

Domenica 4 dicembre. Alle ore 10 l’inaugurazione del percorso “Poesie della Pace”, in via San Francesco, nell’ambito del progetto “Percorsi DiVersi” con l’associazione Le Ali di Frida. A seguire la visita al centro storico e alle Chiese e alle ore 12:30 i saluti finali al Municipio.

