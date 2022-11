Condividi subito la notizia

Martedì scorso si è tenuto presso il Polo Bibliotecario di Potenza una giornata di formazione

generale per i circa 90 volontari del Servizio Civile UNPLI Basilicata, al quale hanno preso parte

presidenti e operatori locali di progetto delle singole Pro Loco.

Punti focali degli interventi susseguitisi durante l’incontro sono stati l’importanza del lavoro dei

volontari del Servizio Civile, l’influenza dei mezzi di comunicazione a disposizione delle Pro Loco

Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e una panoramica sui turismi possibili.

La giornata è stata aperta da Vito Sabia, responsabile di Servizio civile UNPLI Basilicata, che ai saluti

istituzionali ha fatto seguire un intervento incentrato sull’aspetto pratico del lavoro dei volontari, e

ha motivato i ragazzi a fare del loro meglio per mettere a disposizione delle loro sedi di

appartenenza, le competenze acquisite durante la formazione.

Dopo la parola è passata a Fernanda Ruggiero, consulente Marketing Nuovi Turismi, che ha fornito

ai presenti i strumenti essenziali alla promozione del territorio sfruttando le esigenze dei

viaggiatori, attraverso una offerta turistica integrata che prenda in considerazione i nuovi turismi.

La mattinata si è conclusa con l’intervento della giornalista Enza Martoccia, la quale ha incoraggiato

i volontari a rendersi protagonisti in prima persona dei comunicati stampa delle loro Pro Loco,

illustrando anche i mezzi e i canali di comunicazione utilizzati dalle Pro Loco.

Correlati