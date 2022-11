Condividi subito la notizia

Il 2 dicembre alle ore 10.00 nella Cittadella delle imprese di Taranto sarà presentata la prima Dashboard di analisi evoluta dei dati sulle società benefit italiane conservati nel Registro delle imprese, sviluppata dalla Camera di commercio di Taranto e InfoCamere nell’ambito dell’attività di Osservatorio su questa forma d’impresa avviata sin dall’entrata in vigore della relativa legge nel 2016. Si tratta di una novità assoluta, basata sull’uso di big data e data visualization, che consente una lettura più precisa, efficace e tempestiva delle informazioni sulle società benefit, in forte crescita nel nostro Paese.

Il seminario si aprirà con il saluto dell’On. Gianfranco Chiarelli, Commissario Straordinario della Camera di commercio di Taranto e sarà introdotto dal Segretario generale Claudia Sanesi e da Paolo Ghezzi, Direttore generale Infocamere.

Presentano la dashboard e i dati sulle società benefit Domenico Tarantino, Responsabile Struttura Statistiche e Analisi Evoluta del Dato Infocamere, e Francesca Sanesi, Responsabile Promozione Camera di commercio di Taranto. Gli interventi sono affidati all’on. Mauro Del Barba, promotore della legge sulle società benefit in Italia e Presidente di Assobenefit, e ad Andrea Sammarco, vice Segretario generale Unioncamere.

All’incontro si potrà partecipare in presenza, oppure online. Tutte le informazioni sono disponibili qui: http://www.camcomtaranto.com/Pagine/news/2022/20221123_Benefit_Data_Visualization.html

