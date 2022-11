Condividi subito la notizia

Giovedì 1 dicembre, presso la sede di Potenza di via Di Giura, a partire dalle ore 15, si terrà il convegno promosso da Confindustria Basilicata in collaborazione con Eni “Riqualificazione dei territori: best practice e nuove competenze“, di cui si invia la locandina in allegato.

Introdurrà i lavori, il presidente vicario di Confindustria Basilicata, Margherita Perretti.

Seguirà la tavola rotonda con gli interventi di: Sandro Olivieri, program manager CentroSud Eni Rewind; Beniamino Murgante, coordinatore CCdS in Ingegneria Civile e Ambientale Unibas; Leonardo Pace, della Camera Forense Ambientale; Giuseppe Paternò, ITS Efficienza Energetica; Giovanni Brugnoli, vice presidente per il Capitale Umano, Confindustria.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma e all’assessore regionale all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

