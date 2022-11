Condividi subito la notizia

La storia di un animale, di una faina che scopre il mondo, le sue verità e le sue menzogne. Come fosse un personaggio strappato a Camus, e al tempo stesso a un film della Pixar. Mercoledì 30 novembre alle 19 (ingresso libero – info 3496415030) la Sala di Palazzo Ducale Sangiovanni in Piazza Castello ad Alessano ospita la presentazione del romanzo “I miei stupidi intenti“, sorprendente esordio del giovane ligure Bernardo Zannoni (Sellerio), vincitore dei premi Campiello, Bagutta Opera Prima, Salerno Letteratura e Severino Cesari. All’incontro con l’autore, promosso da Libreria Idrusa e Associazione Culturale NarrAzioni con il patrocinio del Comune di Alessano, dopo i saluti di Osvaldo Stendardo ed Elisabetta Russo (sindaco e assessora alla Pubblica istruzione e Welfare di Alessano), parteciperanno Chiara Belliti, Valeria Bisanti, Michela Santoro con letture di Donato Chiarello. In mattinata, alle 11, lo scrittore incontrerà le studentesse e gli studenti dell’IISS Gaetano Salvemini di Alessano.

Questa è la lunga vita di una faina, raccontata di suo pugno. Fra gli alberi dei boschi, le colline erbose, le tane sotterranee e la campagna soggiogata dall’uomo, si svela la storia di un animale diverso da tutti. Archy nasce una notte d’inverno, assieme ai suoi fratelli: alla madre hanno ucciso il compagno, e si ritrova a doverli crescere da sola. Gli animali in questo libro parlano, usano i piatti per il cibo, stoviglie, tavoli, letti, accendono fuochi, ma il loro mondo rimane una lotta per la sopravvivenza, dura e spietata, come d’altronde è la natura. Sono mossi dalle necessità e dall’istinto, il più forte domina e chi perde deve arrangiarsi. È proprio intuendo la debolezza del figlio che la madre baratta Archy per una gallina e mezzo. Il suo nuovo padrone si chiama Solomon, ed è una vecchia volpe piena di segreti, che vive in cima a una collina. Questi cambiamenti sconvolgeranno la vita di Archy: gli amori rubati, la crudeltà quotidiana del vivere, il tempo presente e quello passato si manifesteranno ai suoi occhi con incredibile forza. Fra terrore e meraviglia, con il passare implacabile delle stagioni e il pungolo di nuovi desideri, si schiuderanno fra le sue zampe misteri e segreti. Archy sarà sempre meno animale, un miracolo silenzioso fra le foreste, un’anomalia. A contraltare, tra le pagine di questo libro, il miracolo di una narrazione trascinante, che accompagna il lettore in una dimensione non più umana, proprio quando lo pone di fronte alle domande essenziali del nostro essere uomini e donne. I miei stupidi intenti è un romanzo ambizioso e limpido, ed è stato scritto da un ragazzo di soli venticinque anni. Come un segno di speranza, di futuro, per chi vive di libri.

3496415030 – libreriaidrusa@libero.it

