Sabato 3 dicembre alle ore 18:00, presso il centro sociale “Prof. G. Lorusso” di Filiano si svolgerà l’incontro dal titolo “Insieme In-dipendenti”, organizzato dall’Associazione Pro Loco di Filiano, in collaborazione con l’ARCAT Basilicata Onlus e il Club Kairos Avigliano, con il Patrocinio del Comune di Filiano.



Spesso i problemi legati all’alcol sono la conseguenza della cultura sociale esistente, nella quale il bere viene vissuto come un comportamento normale e un modo per socializzare. In quest’ottica è facile trascurare e sottovalutare i danni sanitari e sociali causati dal consumo eccessivo di alcolici. Così, in un momento della vita particolarmente difficile può capitare che un semplice piacere possa trasformarsi in una vera e propria dipendenza.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il consumo di alcol causa circa 3 milioni di morti ogni anno a livello globale.

Un’altra piaga del nostro tempo è il gioco d’azzardo patologico (GAP), un disturbo del comportamento che rientra nell’area delle cosiddette “dipendenze senza sostanze”. Il giocatore patologico compromette gradualmente il lavoro, le relazioni, la salute e la propria situazione finanziaria. Cosicché, dal sovraindebitamento da gioco all’usura, il passo è breve. Le dipendenze causano molte vittime, ma con l’impegno e il giusto aiuto è possibile uscirne. Di queste e di altri tipi di dipendenze si discuterà nel corso dell’incontro “Insieme In-dipendenti”.



La serata inizierà con i saluti di Maria Santarsiero, Presidente della Pro Loco di Filiano, Francesco Santoro, Sindaco di Filiano e Maria Bernadette D’Andrea, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Filiano.

Interverranno Bonifacio Pistocchi, Vicepresidente provinciale Associazione dei Club Alcologici Territoriali; Alberto Dattola, Responsabile Centro di riabilitazione alcologica di Chiaromonte; Umberto Miriello, Presidente Associazione dei Club Alcologici Territoriali Basilicata; Michele Cusato, Presidente Associazione Famiglie Fuori Gioco; Angela Maria Salvatore, Giornalista. Le conclusioni saranno affidate a Dina Sileo, Consigliere regionale e Presidente Osservatorio Gap. Modererà l’incontro la giornalista Maria Martinelli.

