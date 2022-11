Condividi subito la notizia

“Pinerolo”. Le iniziative nei comuni murgiani

La Brigata Meccanizzata “Pinerolo” festeggia 201 anni e per celebrare la ricorrenza ha

organizzato una serie di cerimonie che si svolgeranno nei comuni dell’area murgiana di

Altamura, Corato, Gravina, Ruvo di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Poggiorsini.

Le cerimonie si terranno il prossimo 1 dicembre, con la deposizione di omaggi floreali

presso il Monumento ai Caduti di ciascuno di questi comuni.

Nella nostra città, la cerimonia si svolgerà alle ore 09:00, alla presenza di autorità civili,

cittadini e una rappresentanza degli scolari dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco –

Benedetto XIII.

Seguirà una staffetta che partirà da ciascuno dei comuni interessati dall’iniziativa e avrà

come unico punto di arrivo il comune di Poggiorsini, per una distanza complessiva di 201

km, pari agli anni dell’anniversario.

Dichiarazione del Sindaco di Gravina in Puglia Dott. Fedele Lagreca

Partecipiamo con grande piacere ad un momento di festa della Brigata Meccanizzata

“Pinerolo”, che da 201 anni rappresenta un pilastro fondamentale dell’Esercito Italiano.

Il coinvolgimento dei comuni murgiani incastonati nelle cerimonie che accompagnano

l’evento è un bellissimo segno di vicinanza alle istituzioni del territorio.

