La società con sede a Potenza commercializzerà il Gpl prodotto a Tempa Rossa.

È stato firmato un accordo fra TotalEnergies EP Italia e la lucana Petrol Rete per la vendita diretta del Gpl di Tempa Rossa. Dopo analoga intesa raggiunta a maggio con un altro operatore del settore, una nuova impresa del territorio potrà commercializzare il prodotto proveniente da Tempa Rossa.

La firma del contratto è avvenuta nella sede di Potenza di TotalEnergies. Erano presenti il direttore commerciale di TotalEnergies EP Italia, Giulio Mascarucci e l’amministratore di Petrol Rete, Vito Romano.

“L’accordo con Petrol Rete – ha dichiarato il direttore commerciale di TotalEnergies EP Italia, Giulio Mascarucci – si inserisce nel solco del nostro impegno a sostenere il territorio e le sue imprese”.

“Sono soddisfatto di questa intesa, che consentirà a Petrol Rete di commercializzare una parte del Gpl di Tempa Rossa”, ha affermato l’amministratore delegato della Petrol Rete, Vito Romano.

