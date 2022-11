Condividi subito la notizia

“Potenza ha bisogno, ora più che mai, di un governo cittadino responsabile che dia priorità alle tante urgenze che la nostra comunità soffre.” Così dichiara il segretario cittadino di Azione, Antonio Tolve, che aggiunge: “dalla viabilità al commercio, dalle contrade sempre più isolate al centro storico che meriterebbe più attenzione, così come per quanto riguarda le politiche sociali e il rischio idrogeologico che una città come la nostra corre, sono molteplici i dossier che questa amministrazione deve affrontare prioritariamente.”



“Il sindaco – continua Tolve – faccia chiarezza sui numeri reali della sua maggioranza, ma dia subito risposte alle tante domande dei cittadini che non possono permettersi le lungaggini politiche e l’immobilismo di una giunta bloccata dalle lotte intestine della coalizione chiamata a governare la città.”



“Diversamente – conclude Tolve – si dia la possibilità ai cittadini di scegliere un nuovo sindaco e una nuova maggioranza di governo. Insieme ad altre forze popolari, liberali e riformiste, noi stiamo già lavorando per dare ai potentini un’alternativa politica seria ed una classe dirigente responsabile e competente.”

