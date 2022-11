Condividi subito la notizia

Tornano i ” Lunedì di Pitagora” e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stato organizzato il primo incontro del nuovo anno scolastico che ha visto la partecipazione delle autrici: Mariangela Guerra e Maria Cristina Strocchi psicoterapeute, e l’avvocata Maria Lovito che hanno presentato ai ragazzi dell’IIS “Pitagora” di Policoro il libro “Se lo conosci lo eviti” che vuole essere un manuale di sopravvivenza…ma sopravvivere a che cosa? Sopravvivere alle storie tossiche, perché, (citando l’introduzione) “le storie d’amore sane, in cui ci sia amore e rispetto, non sono tante”.

Con questo evento, l’IIS ”Pitagora” di Policoro rinnova nuovamente il proprio impegno ad educare i sui studenti e le sue studentesse a dire NO ALLA VIOLENZA.

La giornata del 25 novembre 2022, grazie all’impegno della DS Maria Carmela STIGLIANO sempre attenta ai suoi studenti e studentesse, ha coinvolto le classi terze dell’istituto, in una riflessione sulla violenza fisica, sessuale e psicologica e sulla mancanza di spiritualità e solidarietà nella società occidentale.

La DS, prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO ha affermato che bisogna ripartire da una parola chiave: l’AMORE; la parola più bella e più antica del mondo.

La persona innamorata ti fa sorridere, ti fa battere il cuore, ti tende la mano, ti capisce e ti aiuta; inoltre comprende i tuoi errori i tuoi limiti ed ancora; amare significa prendersi cura dell’altro e se non è così allora non è “amore”. La persona che vi fa sentire inadeguati ama solo se stesso; è un egoista da cui stare lontano. L’amore tossico non bisogna viverlo; è un nostro diritto non viverlo.

La DS ha ribadito che è soprattutto ai giovani che ci si deve rivolgere, affinché possano essere educati ad un modello sano di amore e possano migliorare la nostra società; quindi li invita a riflettere su quello che è l’amore e la bellezza di un sentimento.

