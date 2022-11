Condividi subito la notizia

Lucrezia e Dino Dimonte hanno ereditato dalla madre la passione per il lavoro sartoriale. Oggi quella passione si chiama Ninnaoh: un’azienda affermata che produce abiti e completini per bambini e che, partendo da Bernalda, ha costruito una rete capillare di punti vendita presenti anche online.

Dal 2008 l’azienda si fregia della certificazione conferita dall’istituto per la tutela dei prodotti italiani (TPI), attestante il 100 per cento della qualità di origine italiana e dell’intera tracciabilità delle fasi di produzione degli articoli. La lavorazione è invece completamente made in Lucania: dalla creazione e quindi dalla parte stilistica fino alla confezione. L’azienda è specializzata nel corredino e nel battesimo e offre una vasta gamma di prodotti coordinati e studiati per vestire con gusto e stile i bimbi da 0 a 6 anni.

I due fratelli hanno imparato a muoversi tra ago, stoffe e filo della loro mamma e oggi vestono bambini di tutto il mondo con l’attenzione e l’amore di un genitore.

