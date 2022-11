Condividi subito la notizia

Questa mattina, nel 42° anniversario dell’omicidio di Giuseppe Filippo, l’assessore Vito Lacoppola, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha deposto una corona di alloro sotto la targa stradale che ricorda l’appuntato della Polizia di Stato, medaglia d’oro al Merito civile e vittima del terrorismo, ucciso dal gruppo “Prima linea” il 28 novembre del 1980 mentre rientrava a casa dal servizio.

“Rendere omaggio alla memoria dell’appuntato Giuseppe Filippo – commenta Lacoppola – significa non solo testimoniare ai suoi familiari la vicinanza delle istituzioni ma anche ricordare l’impegno di tutti gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine impegnati quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini nelle situazioni più disparate e, soprattutto, ribadire con forza che non bisogna mai abbassare la guardia nei confronti degli estremismi e dei fanatismi, qualsiasi matrice essi abbiano. Il nostro vuole essere un monito specie per i più giovani affinché mai più torni una stagione di violenza e di orrore come quella vissuta dal nostro Paese negli anni Settanta”.

