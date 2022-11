Condividi subito la notizia

Come accade ogni anno, anche per la stagione 2022 La Camerata delle Arti, sempre attenta ai nuovi linguaggi,commissiona e produce una prima assoluta nel suo cartellone “Basilicata Opere in atto”. Al maestro Nicola Samale è stata affidata la composizione di una opera che celebrasse Carlo Levi nel 120 anniversario della nascita. E’ nata così “Don Carlo Levi” in programma il prossimo 1 dicembre alle 21 al teatro comunale Guerrieri di Matera.

“Don Carlo Levi , è un lavoro lirico-teatrale e prima esecuzione assoluta, di concezione classica ma con linguaggio contemporaneo che conta su una messa in scena moderna e multidisciplinare grazie alla regia e ai costumi di Grazia Coppolecchia, alle scene di Damiano Pastoressa e a un cast di alto profilo vocale.

“La figura di Carlo Levi – commenta il direttore artistico Francesco Zingariello – rappresenta uno dei simboli di più alto profilo culturale della Basilicata sulla quale ha scritto opere fondamentali della letteratura italiana. Ecco perché abbiamo affidato a uno degli esponenti più importanti della musica il compito di trasferire in musica l’eredità culturale, civica e storica lasciata da Levi alla nostra regione”.

Nel cast Bambina Viscovo, Debora Colangelo, Salvatore Angileri, Matteo Pietrapiana, Mattia Ribba e l’attore Marco Bileddo nelle vesti di narratore.

Anche questa produzione conferma la collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Ico 131 della Basilicata.



Biglietti: 15 euro

Ridotto (studenti fino a 25 anni): 8 euro

Prevendita: Cartoleria Montemurro – via delle Beccherie 69 Matera 0835.46517

Teatro Comunale Guerrieri: piazza Vittorio Veneto Matera 0835.333411

