Condividi subito la notizia

Un altro anno scolastico è ormai iniziato e con la scuola sono partiti anche i progetti scolastici targati CSI Potenza. Da anni il Comitato di Potenza è attento al mondo della scuola ideando progetti mirati a soddisfare le richieste degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, grazie al contributo di tanti educatori, istruttori e formatori che condividono con l’associazione proposte innovative.

“La scuola e lo sport sono fondamentali per la crescita e l’educazione dei bambini, c’è bisogno di alleanze educative forti. È per questo che ogni anno coinvolgiamo le nostre società sportive nei progetti scolastici. Loro portano competenza ed esperienza in ambito sportivo integrandola con le nostre attività socio-educative”, ha affermato il presidente CSI Potenza, Andrea Schiavone.

I progetti partiti quest’anno sono due: UNA RETE IN MOVIMENTO (curriculare) e DATTI UNA MOSSA (extra curriculare) che verranno sviluppati negli Istituti Comprensivi “L. MILANI”, “L. LA VISTA” e “G. LEOPARDI”. I bambini coinvolti saranno circa 180, dalla prima alla quinta elementare, gli sport che verranno praticati nelle palestre scolastiche saranno: Arti marziali, Atletica leggera, Danza sportiva, Ginnastica artistica, Pallacanestro. Le attività si svolgeranno da novembre a giugno e vedranno coinvolte le seguenti società sportive: Basilia Basket, Accademia delle Arti Marziali, Academy Basket Potenza, Eos, Dance Sport Lab.

Potenza, 28 novembre 2022

Correlati