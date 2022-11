Condividi subito la notizia

Si terrà giovedì 1 dicembre alle ore 17.30 a Tricase, nella Sala Convegni del GAL “Capo di Leuca”,

presso Palazzo Gallone in Piazza Pisanelli, il Workshop “APPROCCIO STRATEGICO ALLA FORMAZIONE

FINANZIATA”.

All’iniziativa interverranno Giosuè OLLA ATZENI, Direttore GAL Capo di Leuca, Antonio CIRIOLO,

Presidente GAL e Barbara MELE, founder di HORMENTIS.

Nell’incontro saranno presentate alle imprese le opportunità finanziarie previste dal Fondo Nuove

Competenze e dai Fondi Interprofessionali per l’accompagnamento funzionale alla transizione 4.0.

Obiettivo dell’incontro è fornire agli imprenditori informazioni efficaci finalizzate alla valutazione

delle misure “premianti” per la propria azienda e formarsi per distinguersi usufruendo di agevolazioni

fiscali come credito d’imposta e fondo perduto.

Il cambiamento verso la visione di #impresadelfuturo passa, quindi, attraverso l’aumento e lo

sviluppo di nuove competenze delle persone.

L’evento è organizzato dal GAL Capo di Leuca, in partnership con HORMENTIS, accademia di

formazione e sviluppo

