di MICHELE SELVAGGI

POMARICO. Un annoso problema sociale, in via di risoluzione, grazie all’iniziativa di Adiconsum cittadino, del Segretario Vito Pantone. La vicenda, che va avanti da diverso tempo, riguarda la richiesta di fermata degli autobus, da e per Matera, sulla piazzola di sosta dello svincolo denominato Le Baracche, in territorio pomaricano. Sull’argomento – come ci informa lo stesso Pantone – il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Basilicata – Direzione generale per le infrastrutture – avevano già comunicato la loro non competenza in materia. La Provincia di Matera invece, aveva risposto in questi termini: “ ….negli anni scorsi, l’Ufficio Trasporti della Provincia, autorizzò la fermata presso la piazzola, pertanto i bus avrebbero dovuto uscire dalla SS.7 allo svincolo, raggiungere la rotatoria per la inversione di marcia, stazionare presso la Piazzola di sosta e quindi ritornare sulla SS.7. Successivamente il Cotrab, ritenendo che non sussistessero le condizioni di sicurezza, comunicò di aver sospeso tale fermata, infatti la ditta Autolinee Noè aveva evidenziato di non poter raggiungere la piazzola per via della pericolosità della immissione nella SS.7 a causa delle ridotte dimensioni delle relative corsie. Tale problema si riscontra effettivamente per l’immissione in direzione Ferrandina, in uno con una ridotta visibilità per effetto della vegetazione laterale, quindi il problema della pericolosità, non riguarda la piazzola di sosta o la S.P. Pomarico Le Baracche, ma solo ed esclusivamente le corsie di immissione sulla SS.7, che rimangono di esclusiva competenza dell’Anas Basilicata”. Quindi – secondo il Segretario Pantone – “decisivo il riscontro dell’ANAS di Basilicata a firma del Responsabile della Struttura Territoriale, l’ing. Carlo Pollame con nota n.874494 su cui si legge: “…..per quanto riguarda lo svincolo sulla SS, 7, raccordo per Pomarico, che immette sulla viabilità secondaria per la piazzola di sosta, al momento, non sono state riscontrate e/o rilevate anche da parte delle Forze dell’Ordine, problemi di sorta, ciononostante, al fine di migliorare la visibilità della corsia di immissione allo svincolo di Pomarico, in direzione SS.407 Basentana, si provvederà ad eseguire ulteriori potature, tagli di arbusti, entro i limiti di competenza Anas”. Queste infine, le conclusioni del Segretario Pantone: “ Alla luce del riscontro di Anas Basilicata , che ha ritenuto opportuno effettuare il sopralluogo con personale della Polizia Stradale e dopo aver riscontrato la immediata potatura e taglio delle siepi e arbusti che occultavano la visuale degli automobilisti, stiamo predisponendo una richiesta ufficiale indirizzata al Prefetto di Matera ed anche ad altri soggetti preposti, la Regione di Basilicata, Provincia di Matera ed Anas di Basilicata, per quanto di loro competenza, chiedendo di invitare il Cotrab e le Autolinee FAL, ad attivare le fermate presso l’area appositamente attrezzata dalla Provincia di Matera, sita in contrada Le Baracche, per tutte le linee di competenza”. L’auspicio a questo punto, è che finalmente per questa vicenda, che interessa operai, studenti e semplici cittadini, si arrivi alla parola fine.

