“A MIMI’ – TEATRO FESTIVAL FERRANDINA”, la stagione teatrale 2022/2023 del Comune di Ferrandina è stata presentata, in mattinata, dalla direttrice artistica Angela Melillo, insieme al sindaco Carmine Lisanti e all’Amministrazione comunale. Quindici appuntamenti di cabaret, prosa, musica, danza per un cartellone che parte nel giorno del 90° anniversario della nascita del poeta e filantropo Mimì Bellocchio per concludersi il 28 aprile 2023.

“Un progetto culturale di ampio respiro– ha spiegato Angela Melillo- che coniuga espressioni artistiche di diverso genere. Accanto alle compagnie espressione del territorio, sarà possibile vedere in scena professionisti del calibro di Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi, Carlo Buccirosso, Lina Sastri e Francesco Paolantoni”.

“La cultura– ha evidenziato il sindaco Lisanti- è uno degli assi portanti dell’azione politica di questa Amministrazione, in quanto leva fondamentale per la crescita individuale e la coesione sociale, oltre che fattore strategico di promozione del territorio per metterne a valore le enormi potenzialità”.

Il primo appuntamento, che vede in scena il trio comico La Ricotta, è uno spettacolo di presentazione e benvenuto alla Città. L’unico a ingresso libero.

Il costo dell’abbonamento per seguire gli spettacoli dell’intera stagione è di soli 90 euro per la platea e di 60 per la galleria. E’ stato previsto, inoltre, un abbonamento studenti di 70 euro per la platea e 50 per la galleria. La prevendita di biglietti e abbonamenti è aperta tutti i giorni on line su www.mytickets-system.it e al CineTeatro Bellocchio di venerdì dalle 17 alle 21, di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.

