Alle ore 06:00 circa di oggi 26 novembre i Vigili del Fuoco di Potenza della sede distaccata di Lauria, sono intervenuti per il ribaltamento di un mezzo pesante nel comune di Latronico sulla s.s. 653 Sinnica al km12.

I VV.F. giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo che ribaltandosi ha anche divelto diversi metri di barriera stradale.

Al nostro arrivo l’autista dell’autoarticolato, un uomo del 1991, era già fuori dal mezzo ed è stato affidato alle cure del 118 intervenuto sul posto.

La strada statale è rimasta chiusa solo il tempo necessario per lo svolgimento del soccorso tecnico urgente.

Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri e Anas.

