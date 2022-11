Condividi subito la notizia

Massafra. In piena attività le iniziative messe in atto dalla Polizia Locale, guidata dal comandante Mirko Tagliente, finalizzate al monitoraggio del territorio ed in particolar modo alla repressione e soprattutto alla prevenzione di determinate violazione al vigente Codice della Strada.

Nella serata di ieri, dalle 19,00 alle 24,00, è stata effettuata una operazione di controllo nel centro storico e nelle aree periferiche con specifica attenzione ai varchi di ingresso e di uscita della Città.

Le 10 unità della Polizia, coordinate sul campo dal comandante Tagliente, hanno ispezionato 123 veicoli ed elevato 16 sanzioni per mancato rispetto al codice della Strada.

Inoltre in viale Guglielmo Marconi, sono stati presi opportuni provvedimenti del caso per un extracomunitario che non si era fermato all’alt imposto dagli agenti.

Il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore alla Polizia Locale Antonio D’Errico esprimono compiacimento per il lavoro svolto dal comandante Mirko Tagliente ed affermano che le attività di PL continueranno con iniziative mirate nelle aree del centro storico, con il controllo del “sovraffollamento delle abitazioni” e con azioni di polizia amministrativa, aumentando in tal modo la sicurezza in Città.

Massafra, 26 novembre 2022

