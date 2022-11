Condividi subito la notizia

Anche quest’anno la caserma che ospita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera è stata illuminata di arancione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. L’iniziativa si inserisce nel quadro di un protocollo d’intesa tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Soroptimist International Italia, rinnovato nei giorni scorsi, che ha ad oggetto una collaborazione tra le due istituzioni volta a promuovere iniziative didattiche, formative e divulgative sull’argomento, per favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di buone pratiche. Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera, e frutto della collaborazione tra Soroptimist di Matera e i Carabinieri del capoluogo, è presente dal 2020 un luogo dedicato, denominato “Una stanza tutta per sé”, devoluto all’accoglienza di vittime vulnerabili, tra cui donne e minori vittime di violenze ed abusi.

Correlati