Con l’approvazione da parte della giunta Melucci del progetto definitivo, si potrà partire con la conferenza di servizi cui seguirà molto presto la gara per il restyling completo di piazza Castello.

Una grande area pedonale e pienamente accessibile, cinque giardini a tema, giochi d’acqua circolari per citare lo scultore Nicola Carrino, che in un suo schizzo li immaginò intorno alle colonne doriche, sono i tratti salienti dell’idea progettuale partorita dall’architetto Dong Sub Bertin e dal team di professionisti incaricati di disegnare il nuovo assetto dell’area urbana che si sviluppa tra Palazzo di Città, Castello Aragonese e discesa Vasto.

«Frutto del concorso bandito nel 2020 – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – il progetto restituirà a piazza Castello una dimensione più umana, più connessa alla Città Vecchia e porta ideale verso questo storico quartiere, anch’esso interessato da numerosi interventi di riqualificazione. Farà il paio con piazza Fontana, anch’essa presto oggetto di un intervento di riqualificazione, definendo gli estremi urbanistici dell’Isola».

«Investiremo circa 1,3 milioni di euro per questi lavori – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno – e sarà un intervento significativo anche dal punto di vista della sostenibilità, considerando l’installazione di nuove alberature e aree verdi. Contiamo di recuperare anche il basolato esistente, oltre quello che eventualmente affiorerà durante gli scavi, anche per integrarlo a quello che realizzeremo lungo via Duomo. Andiamo spediti, insomma, per cambiare volto a questa porzione di città: approvato il definitivo andremo in conferenza dei servizi e, ottenuti i pareri, chiuderemo l’esecutivo e affideremo i lavori».

