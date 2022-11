Condividi subito la notizia

Sabato 26 novembre alle 11, al campetto sportivo di Piazzetta Madonna di Medjugorie, nel quartiere Salesiani partirà l’iniziativa “Parola al quartiere”, il percorso di ascolto rivolto alla cittadinanza voluto dall’Amministrazione comunale di Lecce per decidere con i residenti la destinazione d’uso di quattro campetti sportivi presenti nei quartieri Salesiani, Borgo San Nicola, Borgo Pace e Stadio.

L’attività di recupero e riqualificazione dei campetti rientra nel progetto “Officine Mezzogiorno” che – partendo dalla rigenerazione di una vecchia rimessa degli autobus della stazione di Ferrovie Sud-Est che diverrà polo di connessione, innovazione e formazione dedicato ai giovani del territorio – amplia il raggio di azione con la creazione di due hub di innovazione sociale in importanti luoghi del patrimonio pubblico cittadino: il Parco Balsamo con la Chiesetta di Santa Maria di Pozzuolo, che diventerà un hub dedicato al benessere fisico, e l’immobile storico Scipione Ammirato, che sarà, invece, un hub dedicato al cibo e alla corretta alimentazione.

L’attività sarà realizzata attraverso il Bando regionale “Puglia Sociale In” grazie al quale il Comune di Lecce – con il supporto di Italiacamp – si è aggiudicato due finanziamenti provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) per il recupero dei due immobili e la riqualificazione di alcuni campi sportivi presenti nella città.

Dopo il primo incontro di sabato ai Salesiani, sarà la volta di Borgo San Nicola (sabato 3 dicembre, ore 11 – Parco Baden Powell), di Borgo Pace (sabato 10 dicembre, ore 11 – via Gidiuli) e del quartiere Stadio (sabato 17 dicembre, ore 11 – Piazzale Pesaro).

Agli incontri interverranno il sindaco Carlo Salvemini e l’assessore allo Sport Paolo Foresio.

«Iniziamo un percorso di ascolto dei residenti – dichiara il sindaco Salvemini – sulla destinazione d’uso di quattro campetti sportivi in quattro diversi quartieri della città, che andranno ad ampliare l’offerta degli spazi a libera fruizione messi a disposizione dei cittadini. Lo facciamo grazie ad alcune azioni specifiche che rientrano nel progetto, Officine Mezzogiorno, che porterà, una volta ultimato, alla creazione di tre importanti hub di innovazione sociale, ognuno con caratteristiche specifiche. Ascolteremo i cittadini per conoscere i loro orientamenti su questi quattro spazi sportivi e, nei limiti del budget previsto dal progetto, decideremo insieme le destinazioni più adeguate».

«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, come più volte ribadito, è quello di dotare la città – aggiunge l’assessore Foresio – di spazi sportivi in ogni quartiere in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di praticare sport liberamente. Il benessere fisico è un diritto di tutti e nostro dovere di amministratori è quello di favorirlo soprattutto assicurando strutture e playground diffusi. Con l’iniziativa “Parola al Quartiere”, scegliamo insieme – in base all’ascolto dei residenti – se optare, per ognuno dei quattro campetti, per un campo da calcetto o da basket o da pallavolo o da tennis o ancora per un’area allestita con attrezzi per gli esercizi a corpo libero. Mi auguro che gli incontri siano il più possibile partecipati perchè questi sono spazi di comunità e in quanto tali è giusto che i cittadini si sentano totalmente coinvolti nei percorsi decisionali».

