Il mercato bisettimanale di via Bari si svolgerà in via eccezionale, oltre che – come d’abitudine – nelle giornale di lunedì e venerdì, anche per tre domeniche in questo periodo pre-natalizio, a partire da domenica 27 novembre e poi proseguendo domenica 4 e domenica 18 dicembre.

L’orario di svolgimento del mercato anche nelle giornate di apertura straordinaria sarà, come di consueto, dalle 7 alle 14.

«Siamo al fianco degli operatori – dichiara l’assessore alle Attività produttive Paolo Foresio – e accogliamo con piacere le loro legittime richieste. In questi giorni faremo quella per autorizzare gli operatori del mercato di Piazza Libertini ad aprire il pomeriggio di sabato e dei prefestivi nel periodo delle feste. Replichiamo quanto abbiamo già fatto lo scorso anno per sostenere gli operatori dei nostri mercati e per consentire a chi non può recarsi al mercato negli orari abituali di poterlo fare anche nei fine settimana quando si è più liberi».

