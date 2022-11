Condividi subito la notizia

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Si trasmettono altresì i files audio/video realizzati per l’occasione, con preghiera di divulgarli il più possibile, valutando anche di poter lasciare sui rispettivi siti un link permanente a tale materiale contenente tutti i riferimenti per richiedere l’intervento dell’Arma, al fine di promuovere in ogni circostanza la diffusione della cultura dell’eliminazione della violenza contro le donne, e quindi fornendo in tal modo uno strumento sia promozionale che di aiuto ai rispettivi lettori/lettrici per una continua sensibilizzazione sulla problematica che vada anche oltre le celebrazioni odierne.

Il materiale audio/video è scaricabile attraverso il seguente link:

