Condividi subito la notizia

Con l’iniziativa in programma per Domenica 27 Novembre a Pisticci, presso il Distretto Sanitario, con inizio alle ore 8,30, si terrà la Giornata Mondiale del Diabete, ultima iniziativa di questo anno 2022, che ha visto la Basilicata molto attenta nel ricordare l’evento voluto dalle Nazioni Unite e finalizzato a stimolare e sensibilizzare le Istituzioni preposte per una sempre migliore e mirata attenzione verso la patologia diabetica che nel mondo intero rappresenta una vera e propria pandemia.

Iniziativa fortemente voluta non solo dall’Associazione di Pazienti, ma anche dai Professionisti Sanitari impegnati sul territorio e che contribuiranno alla buona riuscita dell’evento.

Infatti, saranno attivamente presenti nello screening diabetologico il Dr.Pasquale Bellitti e il Dr.Antonio Di Trani che saranno supportati dall’Infermiera Carmina Maria Malvasi

Correlati