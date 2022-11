Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Oggi 25 novembre 2022, si celebra la Giornata Internazionale contro la “Violenza sulle Donne”. Tra le diverse iniziative segnaliamo quella organizzata dalla Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore del Parroco Don Giuseppe Di Tolve con il motto “ Vietato Morire”, che si svolgerà nel quartiere residenziale ex Snam della Valle del Basento, con un ricco programma che in particolare prevede: alle ore 10,30 sarà officiata una Santa Messa, alle ore 11,00 la realizzazione di un allestimenti artistico, simbolo contro la violenza sulle donne. Alle ore 16,00 Melissa Moramarco leggerà gli interessanti racconti da lei scritti, mentre alle 17,00 ci sarà lo svelamento della Panchina Rossa Oasi Giardino Maria Regina della Pace. Si andrà avanti e alle ore 18,00 è previsto l’incontro con l’autore e la presentazione del libro “ Una speranza di vita” di EL Hossi Maati. Alle 19,00 “ Voci di donne” con testimonianze con la presenza di don Angelo Tataranni Alle ore 20 spazio alla proiezione del documentario “ Immagini e suoni di donne” a cui seguirà un dibattito. La importante giornata, si chiuderà con l’appuntamento delle ore 20 con una fiaccolata che attraverserà le vie del quartiere e alle 22,00, ” dulcis in fundo” l’assaggio delle tipicità del territorio con la “ Cose buone da mangiare” preparate dalle nostre donne del quartiere. Nella stessa giornata, analoga iniziativa con il motto “ Non restare in silenzio” organizzato dall’Amministrazione comunale di Pomarico del sindaco Francesco Mancini. Gli studenti e docenti della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivi di Miglionico plesso di Pomarico, rifletteranno sul significato di questa giornata, esponendo i propri pensieri e messaggi, deponendo un mazzo di fiori sulla Panchina Rossa di P.zza della Liberazione inaugurata il 25 novembre 2020. Saranno fatti volare palloncini rossi, simbolo della lotta contro ogni forma di violenza e in tutte le classi sarà esposto un palloncino rosso. L’evento è in programma alle ore 9,30 e vedrà gli interventi del Sindaco Mancini, dell’assessore alla Cultura Beatrice Ilaria Difesca, della Dirigente Scolastica Alma Tigre e della psicologa Maria Loviglio. Per il Sindaco Mancini, “ La violenza sulle donne è una piaga sociale che ha profonde radici e su cui è necessario agire con fermezza e rapidità”. Sul tema è intervenuta anche Alma Tigre la dirigente scolastica che ha sottolineato il ruolo della Scuola, “ un luogo su cui contrastare stereotipi di genere. Che sono alla base di una visione errata di donne e uomini nella società”. Per l’Assessore Beatrice Difesca invece, “Il fenomeno della violenza sulle donne è ampio, diffuso e strutturato nel nostro paese . Un dramma che condiziona tutti gli aspetti della vita sociale e rappresenta una delle forme più evidenti di disuguaglianza”. Per l’occasione a Pomarico, le attività commerciali, sensibili alla iniziativa , attraverso l’Assessore Margherita Dicanio, esporranno un nastro rosso, fuori dalle loro attività.

Correlati