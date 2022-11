Condividi subito la notizia

Proseguono le attività di “Viva – Tante belle cose“, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti. Venerdì 25 novembre dalle 19 a Corigliano d’Otranto, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, appuntamento con una passeggiata letteraria. Il percorso prenderà il via dall’ingresso del Castello Volante e si snoderà lungo quattro tappe in Piazza San Nicola, Arco Lucchetti, Quercia vallonea e la Villa comunale. Ad ogni fermata le responsabili delle biblioteche dei comuni partner di Viva! leggeranno un passaggio tratto da un testo sul tema. La passeggiata si concluderà con una lettura collettiva nella Villa Comunale intorno alla panchina rossa, simbolo della giornata. Sostenuto dal Bando Volontariato 2019 di Fondazione Con il Sud, promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese (capofila), Coolclub, 34° Fuso, Gruppo Fratres di Cursi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce, il progetto nei prossimi due anni ospiterà nei tre comuni coinvolti (Cursi, Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto), l’apertura di un’Officina dei saperi, la realizzazione di un fitto calendario di eventi di socialità e di formazione e l’attivazione di una Banca del tempo.

Info

vivailprogetto@gmail.com – 3278773894Facebook e Instagram @vivailprogetto

