In occasione del 40° anniversario dell’eccidio di via Carini, in cui persero la vita il Generale C.A. Carlo

Alberto dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’Agente Scelto di P.S. Domenico Russo, lo Stato

Maggiore della Difesa, in collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e la dimensione partecipativa delle nuove

generazioni, ha promosso la realizzazione della graphic novel “Le stelle di Dora. Le sfide del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa”, dedicata alla figura del Generale e presentata questa mattina a Moliterno, presso il cine Teatro “Pino”, in Piazza De Biase, a cura del Gen. D. Alfonso Manzo, Capo del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa ed alla presenza di S.E. il Prefetto di Potenza dott. Michele Campanaro, del Gen. B. Raffaele Covetti, comandante della Legione Carabinieri Basilicata, del consigliere regionale Nario Aliandro e del sindaco di Moliterno Antonio Rubino. L’opera, a cura di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, edita da Solferino, vuole, grazie a un formato apprezzabile in particolare dai più giovani, far conoscere l’esempio del Generale, servitore dello Stato fino all’estremo sacrificio, ed evidenziarne, oltre alla storia professionale, il profilo umano e sentimentale, attraverso il rapporto con la moglie Dora, vera e propria stella polare della sua vita, e con i figli Rita, Nando e Simona, a cui certamente dedicò, in un discorso ufficiale tenuto il 1° maggio 1982, la dichiarazione: “…poter guardare in viso i nostri figli e i figli dei nostri figli senza avere la sensazione di doverci rimproverare qualcosa, poter guardare ai giovani per poter trasmettere loro una vita fatta di sacrifici, di rinunzie ma di pulizia!”. Con lo stesso interesse il progetto si rivolge alle giovani generazioni, alle quali diffondere la cultura della legalità e dell’impegno contro la criminalità. L’opera dello Stato Maggiore della Difesa ha visto la distribuzione della graphic novel alle oltre 11.000 scuole superiori di 2° grado del Paese, attraverso la capillare rete di Compagnie e Stazioni territoriali dell’Arma, e la sua presentazione nell’ambito di importanti eventi sul territorio nazionale come il “Lucca Comics and Games” e il “Narni Comics and Games 2022”.

