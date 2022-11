Condividi subito la notizia

Perché il principe azzurro esiste davvero!

Sì , il principe azzurro esiste ogni volta che un uomo rivolge una gentilezza a una donna.

Ogni volta che la sua propensione ad amare dona gioia e benessere.

Ogni volta che una donna riesce a sentirsi bene grazie alle carezze di un uomo.

Il rosso delle donne è la collettiva d’arte che il 24, 25 e 26 Novembre 2022 è allestita c/o la Sede Pro-loco di Marconia, per mettere in mostra Parole, Foto, Disegni, Opere d’arte in cui si può leggere e osservare quali emozioni, donne e uomini della porta accanto, riescano a esternare attraverso la propensione all’espressione artistica intesa nelle sue più svariate forme.

Sono presenti alla collettiva:

Lucia Ciliberti, Claudia D’Amore e Stella Zambrella che attraverso i loro testi scritti raccontano storie, emozioni ed esperienze di vita vissuta, testimonianza di crude realtà femminili.

Rocco Scattino che attraverso i suo scatti fotografici, oltre all’indubbia professionalità, mette in mostra una vena artistica capace di elogiare in maniera unica e originale la bellezza femminile.

Stella Zambrella, Carmen Pellegrini e Maria Grazia Maurella che da appassionate avventuriere riescono a scattare, in completa armonia, foto che raccontano l’amore per il territorio e la famiglia, esaltando la bellezza della gioventù!!

Giuseppe Lopatriello che con i suoi disegni, minuziosamente ritrae emozioni femminili che un occhio maschile nota in una ragazza riservata.

La piccola Federica, di soli 10 anni, che ci ha onorato per l’occasione dei suoi tanti piccoli capolavori, capaci di raccontare atteggiamenti ed emozioni che le giovani ragazze “indossano” in questi ultimi anni, facendone simbolo di femminilità.

Candida De Filippis, con disegni che lasciano intravedere la semplicità e la morbidezza di volti apparentemente sereni, ma al contempo leggermente melanconici, con un tocco di rosso che dona bellezza.

Rosa Schiraldi con le sue opere in cui scorgiamo imbarazzo, bizzarrìa, emozioni femminili e nelle quali il rosso è sinonimo di stupore e positività.

Anna Marzatico nelle cui opere si può captare l’emozione di una donna semplice ed umile con accessori che celano la timidezza.

Anna Scattino che ha scoperto il suo talento nel periodo pandemico e ha realizzato opere ricche di colori, in grado di esaltare l’eleganza femminile.

Mimma Lopatriello con opere che per grandezza, colori e femminilità elogiano perfettamente la donna in tutte le sue forme.

Il ROSSO DELLE DONNE vuole mettere insieme tutte queste personalità e raccontare i sentimenti di quanti hanno voluto dire la loro sul mondo femminile e sulle sue sfaccettature.

Convinti che attraverso l’arte si possano narrare in mille modi le gesta di un principe azzurro capace di amare la sua principessa, gli artisti vi invitano a partecipare alla loro collettiva d’arte, a entrare nel loro mondo fatto di emozioni e di speranze, a credere alle favole ogni giorno…non solo il 25 Novembre!

