Si terrà domani 25 novembre, con inizio alle 15, presso la Sala Grippo del Palazzo di giustizia di Potenza il convegno su “Donne Diritti Difesa”.

L’iniziativa, realizzata di concerto con il Lions Club Potenza Duomo, rientra fra quelle programmate per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il tema sarà affrontato con una particolare attenzione alle questioni giuridiche, soprattutto quelle che hanno rilievi penali e civili, senza tralasciare gli aspetti dell’aiuto psicologico e dell’accoglienza. Nel convegno interverranno magistrati, tra i quali la presidente delle Corte di Appello di Potenza, Rosa Patrizia Sinisi, e il procuratore generale Armando D’Alterio, avvocati, psicologi, rappresentanti dei Centri antiviolenza e delle forze dell’Ordine.

“Tutti gli attori – spiega la Consigliera regionale effettiva di parità, Ivana Pipponzi – che vengono a contatto con questo fenomeno devono fare rete per sostenere le azioni di contrasto e favorire quel cambiamento culturale che superi stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, dai quali scaturiscono le violenze sulle donne, considerate subalterne”.

“In Italia oltre il 30 per cento delle donne – prosegue – ha subito una forma di violenza o molestia in ambito domestico o lavorativo. Situazione peggiorata anche dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Sono dati che non possono lasciarci indifferenti. È fondamentale, inoltre, sostenere il lavoro dei Centri Antiviolenza e delle reti territoriali che fanno un lavoro prezioso per sostenere le vittime di violenza, e i loro figli minori, accompagnandole verso il loro percorso di rinascita ed empowerment”.

L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Potenza e darà diritto a crediti formativi.

L’iscrizione verrà fatta all’ingresso prima dell’inizio dei lavori.

