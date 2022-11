Condividi subito la notizia

Matera, 24/11/22 – appFORGOOD crazy è nella short list dell’XI Premio L’Italia che Comunica con il progetto di comunicazione creato per la Festa della Bruna 2022. Quattro rappresentanti dell’agenzia con sede a Matera saranno presenti alla cerimonia di premiazione il 5 dicembre a Milano per conoscere il verdetto della giuria.

Il premio L’Italia che comunica è promosso da UNA (Agenzie della Comunicazione Unite) per celebrare le eccellenze italiane dando valore a tutti i settori della comunicazione, dalla brand identity ai social media, dall’entertainment alla musica. Per questo motivo è rivolto a tutte le agenzie di comunicazione e ha l’obiettivo di mettere in evidenza la loro creatività, strategia, esecuzione e risultati.

La giura (Grand Jury), formata da oltre 50 professionisti senior/collaboratori/dipendenti di agenzie associate UNA, ha valutato tutti i lavori in lizza in questa undicesima edizione, tra cui anche il progetto “Festa della Bruna 4.0” candidato e realizzato da appFORGOOD crazy. Il progetto, che riguarda le innovative attività di comunicazione svolte per l’Associazione Maria Santissima della Bruna, è entrato a far parte della shortlist dei migliori lavori per la categoria “L’Italia che comunica l’Italia”.

La shortlist (visibile qui) include tutti i lavori finalisti per ognuna delle 13 categorie che fanno parte del Premio. Nella categoria “L’Italia che comunica l’Italia, insieme ad appFORGOOD crazy e la Festa della Bruna, ci sono il Comune di Modena, il Comune di Finale Ligure e Biotest. Candidati nelle altre categorie, inoltre, spiccano nomi di grandi e famose marche, come: Enel, Lamborghini, Spotify, LEGO, Alessi e molti altri.

Si tratta di traguardo già significativo, sia per appFORGOOD crazy, sia per l’Associazione, dal momento che è il segno che il progetto è stato giudicato positivamente nell’esecuzione e nei risultati. “Festa della Bruna 4.0” include un lavoro iniziato a gennaio 2022, che ha avuto il suo culmine nel giorno del 2 luglio dello stesso anno e che comprende la nuova identità della Festa, il nuovo sito web, le installazioni tecnologiche, la campagna pubblicitaria, la gestione social e la produzione video.

Il premio L’Italia che Comunica, giunto all’undicesima edizione, è l’unico premio nazionale che dà diritto alla partecipazione al premio internazionale IMC Awards 2022, al quale è possibile ambire se si è decretati vincitori della propria categoria.

Il giudizio finale sarà emesso e comunicato dall’Executive Jury, composta da 20 membri tra professionisti di comunicazione e marketing di aziende, istituzioni, media partner. Inoltre, durante la serata di premiazione di lunedì 5 dicembre, sarà decretato anche il vincitore del premio assoluto, scelto tra tutti i vincitori del premio Oro di ogni categoria.

appFORGOOD crazy è l’agenzia di comunicazione nata dall’unione di Ideama, la storica agenzia di comunicazione di Matera, e appFORGOOD, azienda impegnata in grandi progetti di innovazione e trasformazione digitale per le industrie italiane. Entrambe hanno sede a Matera, Milano, Roma e Padova. appFORGOOD crazy si distingue per l’innovazione che mette in ogni progetto e in ogni attività di comunicazione. Proprio grazie alla vicinanza con appFORGOOD, l’agenzia propone un modello user friendly che permette ai committenti di scegliere le tecnologie o le idee più all’avanguardia e sempre adatte a perseguire gli obiettivi. Per avere maggiori informazioni: http://appforgoodcrazy.it/

