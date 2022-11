Condividi subito la notizia

Ambiente, sostenibilità, guerra, pandemia saranno solo alcuni dei temi oggetto dell’incontro promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale che si svolgerà a Palazzo Ducale il 28 novembre 2022, alle ore 16.30 nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale.

L’evento “Sostenibilità ambientale alla prova della storia: pandemia, guerra, crisi e opportunità” (DGC n. 381/2022) è organizzato in collaborazione con la Fondazione Scuola Forense di Taranto, l’ordine degli Avvocati di Taranto e con l’importante partecipazione del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari.

All’evento prenderanno parte per i saluti il Sindaco, Gianfranco Palmisano, l’Assessore Regionale, Donato Pentassuglia, il Presidente della Fondazione Scuola Forense di Taranto, avv. Paola Donvito e il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Taranto, l’avv. Antoniovito Altamura.

Le relazioni saranno affidate ai professori Laura Tafaro, associato DJSGE dell’Università degli Studi di Bari, Paola Caputi Jambrenghi, Ordinario di Diritto Amministrativo DJSGE dell’Università degli Studi di Bari, Giuseppe Losappio, Ordinario di Diritto Penale DJSGE dell’Università degli Studi di Bari.

Modera l’Avvocato Giuseppe Chiarelli, docente a cattedra di Diritto Amministrativo con elementi di Diritto Pubblico DJSGE dell’Università degli Studi di Bari.

“La pandemia prima e la guerra dopo stanno generando effetti sui sistemi economici e sulle società che, su scala globale e locale, impattano su diversi aspetti della sostenibilità messi, tra l’altro, sotto tensione dagli eventi drammatici degli ultimi anni. Sarà una occasione importante per riflettere, con illustri esperti, su questi temi di grande attualità. Vorrei ringraziare l’amico Peppino Chiarelli per l’importante contributo dato all’evento e gli uffici comunali per il sostegno organizzativo”, dichiara il Presidente del Consiglio comunale, Giovanni Basta.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto ai fini della formazione continua e conferisce 3 crediti agli Avvocati che vi parteciperanno. Prevista, inoltre, l’attribuzione di 0.5 CFU agli studenti del DJSGE dell’Università degli Studi di Bari che potranno partecipare anche tramite piattaforma Teams.

Correlati