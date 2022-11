Condividi subito la notizia

“Le promesse fatte in campagna elettorale si stanno concretizzando. La conferma arriva dall’introduzione dei buoni lavoro a tempo determinato, contenuta nella manovra finanziaria”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia. “In un momento particolarmente difficile per il Paese l’introduzione dei buoni lavoro costituisce una boccata di ossigeno per le imprese agricole assuntrici di manodopera bracciantile, in quanti vanno a garantire l’onestà e la serietà di tutti. C’è da sottolineare che i nuovi voucher potranno essere infatti utilizzati fino a 10mila euro, una cifra considerevole se si pensa che inizialmente il limite era fissato a 5mila euro”. Per Mattia, il prossimo impegno da raggiungere “è la risoluzione del problema cinghiali. Lo faremo in tempi brevissimi soprattutto perché è diventata una vera e propria emergenza, e le emergenze vanno risolte subito”.

