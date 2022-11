Condividi subito la notizia

E’ stato pubblicato un Avviso di Manifestazione di Interesse per la concessione in uso ad associazioni del territorio di spazi all’interno della Mediateca Comunale di Pisticci Scalo. L’obiettivo è quello di:

– sperimentare un utilizzo della struttura quale hub culturale, luogo di incontro e collaborazione tra gli operatori culturali e/o sociali del territorio;

– animare e promuovere lo scenario delle iniziative culturali e/o sociali prevedendo l’onore a carico dei concessionari della realizzazione sul territorio comunale di uno o più eventi fruibili gratuitamente da parte della comunità (al netto del corrispettivo d’uso, determinato in applicazione delle agevolazioni previste per le associazioni dal regolamento comunale in materia);

– valorizzare ulteriormente l’abitato di Pisticci Scalo in continuità con l’intervento di ristrutturazione in atto del parco urbano del quartiere.

L’istanza potrà essere presentata, per uno o più locali dai soggetti iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni per l’anno 2022.

I locali verranno concessi in uso per 12 mesi. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare manifestazione di interesse entro le ore 13,00 del giorno 9 dicembre 2022, esclusivamente tramite P.E.C. al seguente indirizzo: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

Per informazioni e per sopralluoghi c/o l’immobile è possibile contattare l’ufficio ai seguenti recapiti:

tel. 0835/587348-587304

e-mail:

g.quinto@comunedipisticci.it

g.daranno@comunedipisticci.it

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’Avviso sul sito Ufficiale del Comune di Pisticci.

