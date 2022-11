Condividi subito la notizia

Imprese di pesca Maratea, ora siamo sguarniti, vulnerabili, senza difese, il porto di Maratea, unica infrastruttura Statale di Basilicata è veramente a rischio.

Non siamo più in grado di sostenere i rischi, abbiamo informato la Capitaneria di Porto, alla prossima mareggiata non saremo più in grado di rispettare i criteri di sicurezza per la nostra incolumità.

E’ ora di intervenire in somma urgenza la Regione Basilicata deve immediatamente mobilitare un’azienda di costruzione di opere portuali, ci aspettiamo l’intervento di un “pontone” che cominci a posizionare i “tetrapodi”.

Che nessuno inventi stupidaggini, siamo marittimi e conosciamo la materia, il napoletano ha tetrapodi già costruiti e pronti per la posa, si lavori immediatamente per la somma urgenza.

MANUEL CHIAPPETTA

Portavoce Imprese di pesca Maratea

