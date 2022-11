Condividi subito la notizia

“I cittadini parlano di stato di abbandono della Città; una constatazione che è risultato di un profondo vuoto di visione che sembra oramai affliggere il nostro Capoluogo da troppo tempo.

Dal costante lavoro di segnalazione da parte dei nostri concittadini e dalla costante azione di proposta messa in campo dalle consigliere di Articolo Uno, Bianca Andretta e Angela Blasi, emerge un quadro preoccupante di disagi e criticità urbanistiche che non rendono onore alla nostra Città. ” Lo afferma Silvio Altamura, coordinatore potentino di Articolo Uno.

“Lo smottamento verificatosi in via Acerenza, – prosegue Altamura – la condizione precaria del manto stradale in molte zone della Città, così come la mancanza di illuminazione sul fondovalle sono solo alcuni dei numerosi elementi di criticità che l’attuale amministrazione tende a gestire con soluzioni spot, decontestualizzate e mai completamente risolutive.

Alla ricetta tutta rattoppi dell’ultima ora e slogan noi preferiamo analisi, pianificazione e coinvolgimento delle parti politiche e sociali.”

“Prendersi cura della propria Città vuol dire imparare a guardarla con sguardo largo e attento, ma soprattutto avere l’umiltà di ascoltare e raccogliere il meglio dalle competenze ed esperienze di tutti. La Città viene sempre prima di tutto, prima di ogni divisione politica.

L’approccio autoreferenziale di questa Giunta che sperimentiamo da oramai 3 anni non trova alcuna conferma nei fatti: fuori dal vuoto degli slogan, ciò che emerge in maniera inequivocabile è che la nostra Città rischia di restare indietro su ogni piano, ancora una volta.

Dopo 3 anni di Governo della Città, non c’è più scusa che tenga. Non può essere sempre colpa di qualcun altro.” Ha concluso il Coordinatore.

