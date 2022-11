Condividi subito la notizia

Sabato 26 novembre la Libreria indipendente e bottega culturale Macarìadi Gallipoli, in collaborazione esclusiva con Cantina Coppola 1489, propone (N)Trame,un podcast e una festa di letteratura viscerale con nuovi autori e autrici, caratterizzati da un approccio vitale, leggero, necessario. Una nuova letteratura sta emergendo. È viva, fresca, nuova. Rompe gli schemi. Proviene dalle viscere del nostro tempo. Sono necessari sempre più spazi virtuosi che possano ospitarla. Luoghi dove dar modo a questa ondata di nuove penne di esprimere la propria visione del mondo. Per questo nasce l’idea di un doppio appuntamento che coinvolgerà lo scrittore Riccardo Meozzi (“Piccolo nome, grande sangue”, MoscaBianca), le scrittrici Silvia Bottani (“Il giorno mangia la notte”, SEM), Natalia Guerrieri (“Io sono fame”, Pidgin), Lorenza Ghinelli (autrice del romanzo “La stirpe e il sangue” per Bompiani e docente della Scuola Holden di Torino) e l’agente letterario Arianna Miazzo (Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency). In mattinata, nelle sale di Cantina Coppola 1489, nel cuore dell’azienda agricola all’interno di Tenuta Patitari a Gallipoli, uno spazio aperto all’arte nelle sue molteplici sfaccettature, alla cultura, alla convivialità e alla formazione, i cinque protagonisti di (N)Trame saranno intervistati da Camilla Mauro (docente), Francesco Spadafora (giornalista e conduttore radiofonico), Marco Chiffi (conduttore radiofonico e podcaster) e Andrea Donaera (scrittore e libraio). Tra dicembre e marzo, ogni 15 del mese, su YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, saranno pubblicati video-interviste e podcast registrati durante questa ricca giornata. Alle 20 (ingresso gratuito), infine, la Libreria Macarìa, nella Galleria di Corso Roma, ospiterà un incontro collettivo nel quale gli ospiti saranno spronati a ragionare su temi come la nuova scrittura, l’accesso al mondo editoriale, le sfide e i nuovi valori che popolano ogni immaginario. Una “Festa letteraria”, con il “Mannaggia Santa Pupa dj set” di Giulia Maria Falzea, una degustazione di assenzio a opera di Distilleria Nuova Eilgut, e l’esposizione di prodotti d’artigianato a opera di EsotericArts. Animata da un gruppo guidato dallo scrittore Andrea Donaera e dalla scrittrice Gaia Giovagnoli, vincitrice di PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI (finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), Macarìa, libreria indipendente e bottega culturale è aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 21:30, ospita e organizza presentazioni, eventi, incontri, workshop e laboratori sul mondo del libro, della scrittura e del fumetto. Info 3463054671 – associazionemacaria@gmail.com









Andrea Donaera



