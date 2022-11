Condividi subito la notizia

E’ stata inviata al Sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e alla Segretaria Generale del Comune di Pisticci la richiesta di istituire un “tavolo permanente di concertazione” tra l’Amministrazione Comunale, gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale e le parti sociali eventualmente individuate, al fine di concordare una linea comune circa il Piano di dimensionamento scolastico.

La necessità nasce, in particolare, dalle integrazioni che il Comune di Pisticci ha applicato con la Delibera di Giunta Comunale n.171 del 30-10-2022, alla proposta deliberata dal Consiglio d’Istituto d’Istruzione Superiore “Giustino Fortunato” in data 25-10-2022, e che non sono coerenti con gli indirizzi e/o pareri espressi dalle istituzioni scolastiche.

Dott. Calandriello Carmine

Dott. Di Trani Vito Anio

Dott. Grieco Pasquale Domenico

Avv. Miolla Giuseppe

Correlati