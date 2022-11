Condividi subito la notizia

Domani, giovedì 24 novembre, alle ore 10, l’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola e il presidente di Bari Multiservizi Francesco Biga raggiungeranno l’Università Luiss Guido Carli di Roma per ritirare il riconoscimento “Industria Felix – l’Italia che compete” istituito dall’associazione culturale Industria Felix per premiare le eccellenze imprenditoriali italiane che presentano bilanci virtuosi e lavorano in termini di benessere sociale e di progresso economico.

Tra le aziende partecipate a maggioranza pubblica menzionate per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved, Bari Multiservizi figura infatti tra le 10 migliori aziende pubbliche d’Italia.

“Sono davvero orgoglioso della speciale menzione ricevuta – dichiara Francesco Biga – a conferma dell’impegno prolungato nel tempo. Ringrazio tutti i nostri collaboratori e coloro che mi hanno sostenuto per questo importante obiettivo, certo di continuare a condividere ancora nuovi percorsi di crescita e nuovi traguardi. Un ringraziamento particolare e doveroso lo rivolgo al sindaco di Bari che ha creduto sin da subito nelle mie capacità e potenzialità”.

“L’amministrazione comunale è particolarmente lieta di ricevere questo riconoscimento, soprattutto perché nasce da un raffronto effettuato tra migliaia di aziende pubbliche e private che lavorano nei settori più disparati – commenta Vito Lacoppola -. Un esempio di virtuosismo amministrativo ottenuto con le migliori professionalità del territorio. Per questo sento di ringraziare, assieme al presidente, i dipendenti della Bari Multiservizi per il lavoro che quotidianamente prestano per la nostra città”.

Nel corso della cerimonia saranno premiate 200 delle 700.000 aziende pubbliche e private italiane.

