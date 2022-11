Condividi subito la notizia

E’ il titolo di un convegno, organizzato dalla sezione di Matera de il “Cammino”, associazione di avvocati per le persone, i minorenni e le famiglie, con il patrocinio dell’UPI Basilicata e della Provincia di Matera in programma sabato 26 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, nell’aula magna “Franco De Fina” dello scientifico Alighieri di Matera.

Al convegno, che si colloca all’interno della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza celebrata lo scorso 20 novembre, parteciperanno il presidente dell’UPI Basilicata e della Provincia di Matera, Piero Marrese; il capo del dipartimento della Giustizia Minorile, Gemma Tuccillo; il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Potenza, Pietro Canepa; Silvia Caiella, Giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Potenza; il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello; il direttore dell’istituto penale per i minorenni di Nisida, Gianluca Guida; il consigliere provinciale di Matera, delegato alle Politiche Sociali, Gianluca Modarelli; il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Matera, Ferdinanzo Izzo; la presidente dell’associazione “Cammino”, sezione di Matera, Rosellina Urga; la psicologa e psicoterapeuta, Stefania Albanese; la studentessa Maria Carla Campanaro; la consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Ersilia Trotta.

Saranno presenti e interverranno, Cristiana Farina, creatrice della serie TV “Mare Fuori” e il regista, Ivan Silvestrini.

Il convegno è organizzato in collaborazione con i seguenti istituti scolastici: liceo scientifico Alighieri, artistico Duni-Levi, Iis Morra, Iis Turi, tutti di Matera, e dell’Iis Bernalda-Ferrandina. Inoltre, hanno collaborato all’organizzazione anche l’associazione Armonia, la Scuola di musica e canto ed Egoitaliano.

Correlati