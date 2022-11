Condividi subito la notizia

Il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento ha emanato un bando per l’assegnazione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini curriculari nelle sedi di Roma e di Bruxelles della Regione Puglia: 15 le borse disponibili, destinate agli studenti e alle studentesse dei corsi triennali e magistrali del Dipartimento nelle aree didattiche politologica, psicologica, sociologica, pedagogica e del servizio sociale.

In dettaglio, sono dieci le borse di studio di 500 euro ciascuna per stage presso la sede di Roma, destinate a due studenti/studentesse di ciascuno dei corsi di laurea triennale, e cinque le borse del valore di mille euro ciascuna per stage presso la sede di Bruxelles, destinate a uno studente/studentessa di ciascun’area dei corsi di laurea magistrale.

«Si tratta di un’interessante proposta in grado di offrire a studentesse e studenti la possibilità di mettere a frutto i saperi e le conoscenze acquisite durante il percorso formativo», sottolinea il Direttore del Dipartimento Mariano Longo, «Le attività previste saranno concordate con gli uffici che prenderanno in carico i tirocinanti».

Bando completo e modello di domanda su https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66350307

Lecce, 22 novembre 2022

