Condividi subito la notizia

Si terrà venerdì 25 novembre, alle ore 12, nel teatro Margherita, la conferenza stampa di presentazione della mostra internazionale “Real Bodies Experience”, organizzata da Cube Comunicazione e Time 4 Fun, con il patrocinio del Comune di Bari, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e degli Aeroporti di Puglia.

Dopo Milano, Roma, Venezia e Bologna, arriva a Bari “Real Bodies Experience”, la più completa expo di anatomia umana mai realizzata: un evento scientifico, rivelatorio e spettacolare, che si avvale di prestigiose collaborazioni. Il percorso espositivo di Real Bodies è organizzato come un atlante tridimensionale di anatomia umana, con la divisione di sezioni che trattano ognuna un diverso apparato corporeo, con oltre 350 tra organi e corpi umani interi in esposizione. I contenuti dell’allestimento e i testi del catalogo sono supervisionati dal comitato scientifico della fondazione Umberto Veronesi.

“L’arte e la scienza, apparentemente lontane, fanno parte di un’unica cultura, la cultura umana – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. Parlare di scienza in modo comprensibile, avvicinandosi alla quotidianità di noi tutte e tutti, non è solo la terza missione dell’università, con la quale abbiamo avviato una collaborazione per gli approfondimenti di divulgazione scientifica che la mostra ospiterà, ma resta l’obiettivo di importanti manifestazioni come questa.

Non esiste più la differenza tra materie scientifiche e umanistiche, bisogna vivere questo nuovo illuminismo in cui ci si contamina molto di più. La scienza al servizio della politica culturale ha avvicinato il mondo scientifico a quello quotidiano. Il maggiore investimento in ricerca e cultura migliora la vita di tutti noi e riporta nella cultura il ruolo di responsabilità individuale e collettiva perché ‘il dovere di resistere ci dà il diritto di sapere’.

Interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessora alle Culture Ines Pierucci e

Ines Pierucci e Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore.

Correlati